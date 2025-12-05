TNI: Размещение танков США в польской грязи — это не оборона, а провокация

Размещение сотен американских танков M1 Abrams на территории европейских стран вдоль границы с Россией не отвечает национальным интересам США, а учения НАТО с использованием данной боевой техники — «увязшие в польской грязи американские танки» — лишь создают видимость подготовки Брюсселя к конфликту с Москвой, считает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«На польском полигоне Бемово-Писке и нескольких других объектах экипажи танков M1 Abrams маневрируют в глубокой грязи, затопленных траншеях и размокшей почве, которая затягивает 70-тонный танк, словно зыбучие пески. Американские бронетанковые войска и подразделения поддержки были перевезены по железной дороге через Польшу, а затем рассредоточены для имитации боевых действий — полномасштабное испытание не только самих танков, но и логистической сети, необходимой для их поддержания», — пишет автор.

Автор уверен, что моделируемые в рамках учений НАТО условия конфликта с Россией не имеют ничего общего с тем, что потенциально может произойти, поскольку тактическая логика отличается от стратегической. «Подготовка к войне, конечно, ответственна. Но подготовка к неправильной войне — или подготовка способами, увеличивающими риск войны, — это нечто совершенно иное», — замечает обозреватель.

По его оценке, конфликт на Украине — это проблема Европы, а не США, а свидетельств того, что Москва готовится к нападению на Польшу или какую-то другую страну НАТО, нет. «В какой-то момент необходимо признать, что эти учения вовсе не снимают напряженность. Они ее разжигают. Они создают видимость — если не обязательно реальность — подготовки НАТО к прямому вмешательству в ситуацию на Украине или географическому расширению войны. Они дают европейским ястребам именно то политическое прикрытие, к которому они стремятся, делая более масштабную конфронтацию не столько случайностью, сколько планом», — отмечает Вайхерт.

Обозреватель пишет, что «размещение американских танков в польской грязи — это не оборона, а провокация», а «провокации вблизи зоны боевых действий редко приводят к результатам, на которые рассчитывают их создатели. Сегодня Америка сталкивается с реальными угрозами, и у нее есть серьезные национальные интересы, ни один из которых не начинается в польской грязи».

В сентябре обозреватель американского издания Defense News Майкл Пек заявил, что настольная игра Littoral Commander: The Baltic позволяет ответить на вопрос «Что будет, если Россия вторгнется в Прибалтику?».

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сказал, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.