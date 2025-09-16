В США ответили на вопрос «Что, если Россия вторгнется в Прибалтику?»

Defense News: Настольная игра описала возможное вторжение России в Прибалтику

Настольная игра Littoral Commander: The Baltic позволяет ответить на вопрос «Что будет, если Россия вторгнется в Прибалтику?» Об этом пишет обозреватель американского издания Defense News Майкл Пек.

По его словам, игра описывает возможное российское вторжение в Прибалтику примерно в 2030 году. «В игре представлено 11 сценариев, включая высадку российского десанта для захвата шведского острова Готланд, наступление из российского анклава Калининград и попытку американских морских пехотинцев с ракетным вооружением воспрепятствовать выходу российских военных кораблей из Балтийского моря для преследования конвоев в Атлантике», — пишет автор.

Пек отмечает, что «имеется даже гуманитарный сценарий, в котором США эвакуируют мирных жителей, в то время как Россия пытается сорвать операцию». Основные участники конфликта от США — Корпус морской пехоты и Военно-морские силы. «Им противостоят российская морская пехота, Воздушно-десантные войска и корабли Балтийского флота», — говорится в публикации.

При этом американская сторона располагает морской пехотой, боевыми десантными машинами, армейскими ракетами High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), танками M1 Abrams, бронированными разведывательными машинами Stryker, дальнобойными ракетами Typhon, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и тылового обеспечения, а также эсминцами и десантными кораблями. Российские войска включают в себя морскую пехоту, танки Т-90, самоходные гаубицы, минометы и реактивные системы залпового огня, десантные подразделения и воздушную артиллерию, системы ПВО и тыловое обеспечение, а также крейсеры, эсминцы, фрегаты и десантные корабли.

Игрокам доступно 277 карт, приобретение которых дает абстрактное представление о результирующей силе, отличающей ту или иную армию. «Игроки могут выбирать из широкого спектра возможностей, включая удары бомбардировщиков B-52 и Ту-22, стрельбу с кораблей, рейды спецназа, удары беспилотников, лазерную систему ПВО, кибервойну, психологические операции и радиоэлектронную борьбу», — пишет автор.

Цель игры — набрать как можно больше «очков победы», которые можно получить, например, уничтожив вражеские отряды или захватив территорию противника.

«Игра иллюстрирует дилемму, наглядно продемонстрированную в войне на Украине. Чтобы уничтожить противника огневой мощью, приходится открывать огонь. Но стрельба по противнику означает потерю маскировки, что делает огневую группу уязвимой для контратаки», — пишет автор.

По его словам, настольная игра наглядно предоставляет трудности, с которыми могут столкнуться стороны в случае начала гипотетического конфликта.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

В январе 2021 года издание Over Defense описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».