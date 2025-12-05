Венгер назвал главного фаворита чемпионата мира-2026

Венгер назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова в соцсети X привел журналист Мигель Дилейни.

По мнению француза, это его соотечественники. «По одной причине: у Франции больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение», — заявил Венгер.

Ранее двух неочевидных фаворитов ЧМ-2026 назвал бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. По его словам, это Марокко и Португалия.

Ранее фаворита чемпионата мира определил суперкомпьютер. Он выбрал Испанию. Вероятность чемпионства этой команды оценивается в 17 процентов. Франция с 14,1 процента оказалась на втором месте.