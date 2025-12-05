Анри назвал двух неочевидных фаворитов чемпионата мира-2026

Анри назвал Марокко и Португалию неочевидными фаворитами ЧМ-2026

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри назвал двух неочевидных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеканал CBS Sports.

Экс-игрок рекомендовал обратить внимание на сборную Марокко, которая сейчас находится в отличной форме. Он добавил что недавно марокканцы выиграли чемпионат мира среди команд, составленных из игроков до 20 лет.

Анри также выделил Португалию. «Команда с Нуну Мендешем и великим Криштиану Роналду в атаке. Уверен, они попытаются повторить то, что Лео Месси сделал в Катаре», — заявил Анри.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории с расширенным составом участников — 48 сборных вместо прежних 32. На титул Марокко можно поставить с коэффициентом 80. Победа Португалии котируется коэффициентом 13.