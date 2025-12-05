Вэнс назвал конфликт на Украине «источником разочарования»

Вэнс: В Белом доме разочарованы отсутствием мирного соглашения по Украине

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что разочарован отсутствием мирной сделки по Украине. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

«Ситуация между Россией и Украиной стала постоянным источником разочарования, думаю, для всего Белого дома», — сказал Вэнс, комментируя вопрос о том, что разочаровывает его больше всего на посту вице-президента.

Он добавил, что американская администрация действительно рассчитывала, что урегулировать украинский конфликт «будет легче всего».

Тем не менее в том же интервью Вэнс пообещал «хорошие новости» по Украине в ближайшие несколько недель. Он подчеркнул, что удалось добиться большого прогресса в урегулировании, «но мы еще не дошли до финишной черты».