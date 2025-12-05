Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 5 декабря 2025Мир

Вэнс назвал конфликт на Украине «источником разочарования»

Вэнс: В Белом доме разочарованы отсутствием мирного соглашения по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что разочарован отсутствием мирной сделки по Украине. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

«Ситуация между Россией и Украиной стала постоянным источником разочарования, думаю, для всего Белого дома», — сказал Вэнс, комментируя вопрос о том, что разочаровывает его больше всего на посту вице-президента.

Он добавил, что американская администрация действительно рассчитывала, что урегулировать украинский конфликт «будет легче всего».

Тем не менее в том же интервью Вэнс пообещал «хорошие новости» по Украине в ближайшие несколько недель. Он подчеркнул, что удалось добиться большого прогресса в урегулировании, «но мы еще не дошли до финишной черты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok