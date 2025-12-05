Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 5 декабря 2025Россия

Вероятность побега Усольцевых из-за долгов оценили

Знакомый с пропавшим Усольцевым Дегтярев отверг вероятность побега из-за долгов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Сергей Токарев Красноярск / YouTube

Знакомый с пропавшим в тайге Красноярского края Сергеем Усольцевым исследователь дела «о перевале Дятлова» Валентин Дегтярев отверг вероятность побега семьи из-за долгов. Его комментарий приводит aif.ru.

«Я основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт и вытаскивать семью, у него нет», — обозначил Дегтярев.

Материалы по теме:
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

По его мнению, Усольцевых уже нет в живых. «Никакой мистики в их пропаже нет», — считает собеседник издания.

Дегтярев заявил, что в пропаже Усольцевых якобы виновато третье лицо, которое пошло на преступление из корыстных побуждений.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее была высказана версия об их побеге за границу. Сообщалось, что людей, похожих на Усольцевых, заметили в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Ювелирные украшения оставили у семьи бывшего замминистра обороны России

    Салоны красоты в Москве оказались под угрозой краха

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok