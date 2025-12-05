Вероятность побега Усольцевых из-за долгов оценили

Знакомый с пропавшим Усольцевым Дегтярев отверг вероятность побега из-за долгов

Знакомый с пропавшим в тайге Красноярского края Сергеем Усольцевым исследователь дела «о перевале Дятлова» Валентин Дегтярев отверг вероятность побега семьи из-за долгов. Его комментарий приводит aif.ru.

«Я основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт и вытаскивать семью, у него нет», — обозначил Дегтярев.

По его мнению, Усольцевых уже нет в живых. «Никакой мистики в их пропаже нет», — считает собеседник издания.

Дегтярев заявил, что в пропаже Усольцевых якобы виновато третье лицо, которое пошло на преступление из корыстных побуждений.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее была высказана версия об их побеге за границу. Сообщалось, что людей, похожих на Усольцевых, заметили в Таиланде.