Возлюбленная Павла Дурова показала откровенное декольте во время занятия испанским

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное декольте на видео
Карина Черных
Кадр: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала видео в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала на размещенных кадрах в облегающем черном топе с тонкими бретелями и глубоким П-образным декольте, которое обнажало часть груди. Также она надела брюки в тон, распустила волосы и нанесла розовую помаду на губы.

При этом девушка запечатлела себя во время занятия испанским, отметив, что языковые навыки утрачиваются без практики.

В ноябре пользователи сети высмеяли внешность Павла Дурова на фото топлес фразой «а когда день ног?»

