Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 5 декабря 2025Мир

Встреча Путина и Моди началась в Индии

Встреча Путина и премьера Индии Моди началась в Нью-Дели
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Нарендра Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди началась в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, где индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4 декабря. Его лично встретил индийский премьер Нарендра Моди.

В начале переговоров президент России поблагодарил Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Самая красивая женщина в мире снялась топлес

    Дмитриев обвинил европейскую прессу в попытке сорвать урегулирование на Украине

    В России отреагировали на слова Вэнса о хороших новостях по Украине

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Россиянка украла у фермера полмиллиона рублей и сожгла их в печи

    Четыре неизвестных дрона преследовали самолет Зеленского над Ирландией. Что рассказали в Киеве?

    Анри назвал двух неочевидных фаворитов чемпионата мира-2026

    Российский спецназ с кувалдами раскрыл сторонников всемирного халифата и попал на видео

    Десятки слушательниц подкаста о домашних родах потеряли детей и пострадали сами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok