Встреча Путина и Моди началась в Индии

Встреча Путина и премьера Индии Моди началась в Нью-Дели

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди началась в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, где индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4 декабря. Его лично встретил индийский премьер Нарендра Моди.

В начале переговоров президент России поблагодарил Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского кризиса.