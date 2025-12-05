Встреча Путина и Моди началась в Индии

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди началась в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.
На площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, где индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации.
Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4 декабря. Его лично встретил индийский премьер Нарендра Моди.
В начале переговоров президент России поблагодарил Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского кризиса.