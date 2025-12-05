Взрывы прогремели у вокзала в Петербурге и попали на видео

Mash: Три взрыва прогремели в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в районе Финляндского вокзала прогремели три взрыва. Два из них попали на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

Кадры сняты на регистратор подписчицы издания, проезжавшей мимо места инцидента. На них слышно громкий хлопок и видно вспышку. Через некоторое время происходит еще один взрыв, осветивший небо. Источник детонации на запись не попал. Также невозможно определить, произошли взрывы на земле или в воздухе.

По словам женщины, ударная волна от последнего хлопка закачала ее машину. Официальной информации о произошедшем не было.

Ранее стало известно о взрыве в башне комплекса Грозный-Сити в Чечне. По неподтвержденной официально информации, причиной стала атака беспилотника. В сети также появились фотографии и видео с обрушившимся фасадом на верхних этажах здания и начавшимся внутри пожаром.