Журова предложила проверить состояние устроившего спарринг с памятником бойца ММА

Журова осудила поведение устроившего спарринг с памятником бойца ММА Исмаилова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова осудила поведение устроившего спарринг с памятником бойца смешанного стиля (ММА) Заура Исмаилова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Понятно, что так делать нельзя. Нормальный человек так не будет делать. Нужно правоохранительным органам проверить психологическое состояние человека и не был ли он под каким-то веществом», — заявила Журова.

Ранее 5 декабря стало известно, что Исмаилов во время тренировки устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС России. Против спортсмена возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений»).

В активе Исмаилова один бой по правилам ММА. В январе 2021 года он уступил нокаутом Дастану Ташболотову.