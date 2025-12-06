Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

Readovka: ISW правил карту конфликта на Украине ради выигрыша на Polymarket

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на Polymarket, на это обратило внимание издание Readovka.

Речь идет о ставках на результат боевых действий, это развлечение недавно стало популярным у пользователей. Они предсказывают, какой город следующим перейдет под контроль российских войск, например, на Красноармейск (Покровск) суммарно было поставлено более миллиона долларов. Кроме того, ставки делаются на геополитические события, например, исход конфликта или телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

К середине ноября 2025 года на Polymarket была почти сотня активных пари, касающихся ситуации на Украине, на сумму почти 100 миллионов долларов. Самый популярный вопрос — договорятся ли стороны о прекращении огня до конца 2025-го (на текущий момент он собрал ставок на 50 миллионов долларов, вероятность перемирия оценивалась в пять процентов).

Институт изучения войны изменил карту в ночь на 15 ноября, на ней Димитров (Мирноград) полностью оказался под контролем ВС РФ, что не соответствовало действительности. Именно в этот момент заканчивался спор, потеряют ли ВСУ город к 15-му числу.

На правки жаловались и пользователи сети. ISW, по картам которого определялись исходы пари на территориальные потери Украины, обвинили в фальсификации карт, из-за чего участники ставок теряют деньги.

Институт признал, что правки действительно были внесены, однако не подтвердил, что это делалось ради ставок. Организация назвала изменения несанкционированными.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался признавать потерю Красноармейска. По его словам, ВСУ все еще удерживают в Красноармейске и Мирнограде определенные районы.

