12:38, 6 декабря 2025Спорт

Бастрыкин сделал заявление об устроившем спарринг с памятником бойце ММА

Бастрыкина заинтересовало дело Исмаилова, устроившего спарринг с памятником
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @myderbent_24

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин﻿ дал указание доложить о ходе расследования уголовного дела, которое было начато после того, как боец смешанного стиля (MMA) Заур Исмаилов устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС﻿ в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что Бастрыкин﻿ заинтересован в ситуации. Он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву﻿ предоставить отчет о расследовании и выявленных обстоятельствах дела.

5 декабря стало известно, что Исмаилов во время тренировки устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС России. Против спортсмена возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений»).

В активе Исмаилова один бой по правилам ММА. В январе 2021 года он уступил нокаутом Дастану Ташболотову.

