Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 6 декабря 2025Мир

Байден не смог выговорить название родной страны

Байден не смог выговорить Соединенные Штаты Америки
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Экс-президент США Джо Байден допустил оговорку и не смог выговорить название родной страны Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие — мы Соединенные Штаты Америготит», — сказал бывший хозяин Белого дома.

Предположительно, Байден хотел сказать на английском «got it», чтобы это звучало следующим образом: «Мы — Соединенные Штаты Америки, понятно?» Однако он не смог выговорить это раздельно. Авторы материала также указали, что на протяжении всей 20-минутной речи бывший американский лидер часто запинался и с трудом говорил.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом с использованием автопера. По его словам, использование бывшим главой государства авторучки ставит под вопрос его способность принимать решения и осознанно подписывать указы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    МИД Франции прокомментировал штраф соцсети X словами «это только начало»

    Зеленский поговорил с Уиткоффом

    В США сравнили расходы Европы на помощь Украине и российский газ

    Байден не смог выговорить название родной страны

    Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

    В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

    Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok