Байден не смог выговорить название родной страны

Байден не смог выговорить Соединенные Штаты Америки

Экс-президент США Джо Байден допустил оговорку и не смог выговорить название родной страны Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие — мы Соединенные Штаты Америготит», — сказал бывший хозяин Белого дома.

Предположительно, Байден хотел сказать на английском «got it», чтобы это звучало следующим образом: «Мы — Соединенные Штаты Америки, понятно?» Однако он не смог выговорить это раздельно. Авторы материала также указали, что на протяжении всей 20-минутной речи бывший американский лидер часто запинался и с трудом говорил.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом с использованием автопера. По его словам, использование бывшим главой государства авторучки ставит под вопрос его способность принимать решения и осознанно подписывать указы.