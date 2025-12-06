Реклама

Буданову предрекли новое назначение на Украине

«Страна»: У Буданова есть шансы возглавить Офис Зеленского вместо Ермака
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвали вероятным кандидатом на пост главы Офиса президента Владимира Зеленского. Он может получить новое назначение после отставки Андрея Ермака, пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Сначала, как мы уже писали, ряд депутатов заявили, что руководителем ОП станет нынешний первый вице-премьер [Михаил] Федоров. Но позже ряд СМИ и телеграм-каналов написали, что шансы возглавить Офис есть и у Буданова», — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового главы офиса президента будет принято в ближайшее время. В то же время появились сведения, что украинская разведка начала готовить побег Ермака из страны.

