Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

Продюсер Дзюник: Долина может заработать 112 миллионов рублей за праздники

Российская певица Лариса Долина может заработать 112 миллионов рублей за новогодние корпоративы, посчитал продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru.

Он предположил, что за новогодний концерт артистка может брать до 10 миллионов рублей.

«Если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет. Если меньше, то потребуется больше времени», — сказал он.

Продюсер заявил, что при обычных ценах на билеты Лариса Долина могла бы заработать эту сумму за год концертной деятельности. Он также выразил мнение, что критика в ее адрес из-за обвинений в мошенничестве с квартирой является несправедливой.

Ранее Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве. Его суть заключается в поэтапном возврате денег. О готовности передать Лурье 112 миллионов рублей Долина также заявила в эфире Первого канала, однако сроки не уточнила, подчеркнув, что сейчас у нее таких денег нет.