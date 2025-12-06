Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:07, 6 декабря 2025Культура

Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

Продюсер Дзюник: Долина может заработать 112 миллионов рублей за праздники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская певица Лариса Долина может заработать 112 миллионов рублей за новогодние корпоративы, посчитал продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru.

Он предположил, что за новогодний концерт артистка может брать до 10 миллионов рублей.

«Если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет. Если меньше, то потребуется больше времени», — сказал он.

Продюсер заявил, что при обычных ценах на билеты Лариса Долина могла бы заработать эту сумму за год концертной деятельности. Он также выразил мнение, что критика в ее адрес из-за обвинений в мошенничестве с квартирой является несправедливой.

Ранее Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве. Его суть заключается в поэтапном возврате денег. О готовности передать Лурье 112 миллионов рублей Долина также заявила в эфире Первого канала, однако сроки не уточнила, подчеркнув, что сейчас у нее таких денег нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

    Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

    В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

    Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

    Буданов не захотел раскрывать подробности переговоров по Украине

    Роналду созвонился с Трампом

    У пары из Китая родилась «русская» голубоглазая девочка

    Эксперт объяснил желание ЕС и Украины продолжать конфликт

    Американский журналист заявил о желании украинцев завершения конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok