Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Внедорожник Tank 300 и Lada Largus столкнулись на трассе недалеко от села Дмитриевка в Новосибирской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. Еще трех человек доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Региональная прокуратура организовала проверку. Все обстоятельства ДТП выясняют.

