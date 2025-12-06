Реклама

21:06, 6 декабря 2025Россия

Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Внедорожник Tank 300 и Lada Largus столкнулись на трассе недалеко от села Дмитриевка в Новосибирской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. Еще трех человек доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Региональная прокуратура организовала проверку. Все обстоятельства ДТП выясняют.

Ранее в декабре Telegram-канал «Белгород № 1» опубликовал ролик, демонстрирующий последствия ДТП со свадебным кортежем. Судя по видимым повреждениям машин, случилось лобовое столкновение.

В том же месяце стало известно, что в Юрьянском районе Кировской области произошло ДТП с участием фуры и автобуса, на котором ехали игроки команды по хоккею с мячом «Родина-2». В результате ДТП пострадали четыре хоккеиста. Угрозы их жизни и здоровью нет.

