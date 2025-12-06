Экс-аналитик ЦРУ заявил о крахе плана Трампа в отношении России и Индии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не заставят Индию отказаться от отношений с РФ

Соединенные Штаты не могут давлением на Индию добиться того, чтобы страна не развивала сотрудничество с Россией. Данный подход очевидно не работает, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.

«США уже угрожали Индии. Чем это закончилось? Индия решила отдалиться от России? Когда Путин спустился с трапа самолета, Моди его обнял по-братски», — отметил он.

Этот подход не работает, так как Индия не зависит от торговли с Вашингтоном. Сами Штаты уже не играют в мире ту роль, которую играли 20 лет назад, резюмировал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее в Кремле предложили оценить, остается ли выгодной для Индии закупка российской нефти с учетом пошлин США. Страна является крупным покупателем российских энергоресурсов, напомнил Дмитрий Песков.

До этого президент США Дональд Трамп стал сильнее давить на Индию, требуя отказаться от импорта нефти из России. В августе он ввел в отношении Дели 25-процентные пошлины из-за закупки нефти у Москвы.