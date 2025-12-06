Реклама

Экономика
14:48, 6 декабря 2025Экономика

«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

«Газпром экспорт» подал в суд на дочку Uniper LBTG
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Газпром экспорт» подала иск к «дочке» немецкого концерна Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBTG). Соответствующие данные появились в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 декабря. Еще какие-либо подробности об иске в картотеке отсутствуют.

LBTG является владельцем 20-процентной доли в газопроводе-отводе OPAL, соединяющем «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау. Его пропускная способность составляет 36 миллиардов кубометров газа в год.

В ноябре 2024 года Uniper сообщил о переводе в бюджет Германии 530 миллионов евро из компенсационных выплат, полученных в рамках претензий за недопоставки газа с 2022 года российским «Газпромом».

При этом в июне того же года Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт». В компании заявили, что такой шаг стал возможным после того, как арбитражный суд предоставил ей соответствующее право и присудил компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленные с 2022 года объемы топлива.

