Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:00, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

Блогер Пучков: Трампу не хватило поддержки для завершения конфликта на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президенту США Дональду Трампу не хватило поддержки и надежных сторонников для быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом заявил российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, передает RT.

«В моем понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен, а в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — объяснил Гоблин.

Пучков добавил, что украинский кризис ярче всего показал эту проблему. По его словам, Трамп не назначил на все необходимые должности своих людей, в результате чего его решения саботируются и отсутствие быстрого урегулирования лишь активно используется оппонентами, как повод для критики. Гоблин резюмировал, что у президента США не получается реализовать свой курс ни в одном из вопросов.

Ранее Пучков пошутил о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву 2 декабря для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он поиронизировал, что он приехал в российскую столицу, чтобы посмотреть на «тоталитарную Москву, где на каждом углу солдаты с автоматами на Лобном месте всех расстреливают».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Глава МИД Турции заявил о недоверии России

    Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

    Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

    В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

    Назван фаворит каждой группы чемпионата мира по футболу

    Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю нашлись мертвыми на берегу

    «Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok