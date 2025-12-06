«Инопланетный корабль» вынудил мировых лидеров провести тайные учения

Daily Star: Объект 3I/ATLAS побудил мировых лидеров провести тайные учения

Межзвездный объект 3I/ATLAS побудил мировых лидеров провести тайные учения, задействовав системы противокосмической обороны. Об этом пишет издание Daily Star.

Подчеркивается, что «инопланетный корабль» вызывает у них панику.

До этого на 3I/ATLAS были обнаружены извержения криовулканов. Отмечаелось, что активация ледяных струй напрямую связана с необычным химическим составом кометы.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.