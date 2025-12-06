Steigan: Россия ставит обанкротившуюся из-за кризиса на Украине Европу на колени

Страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. Таким образом, Россия поставит Европу на колени, такой исход конфликта видят журналисты норвежского издания Steigan.

«Поражение на Украине вызовет волны "землетрясений" по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — говорится в статье.

Уточняется, что с начала спецоперации в 2022 году европейские страны выделили свыше 177 миллиардов евро на поддержку Киева, в частности, 30,6 миллиарда евро в этом году. «Когда конфликт закончится победой России, все это будет считаться потерянными инвестициями», — указывают авторы материала.