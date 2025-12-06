В Катаре высказались о желании Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году

Qatar Energy выразила недоумение из-за решения ЕС отказаться от российского газа

Глава нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение из-за решения Европейского союза (ЕС) отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом пишет ТАСС.

«Это будет очень пагубно для Европы», — высказался он. По его словам, компания готова помочь обеспечить потребности этих стран в газе, если это будет коммерчески оправдано для обеих сторон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план Евросоюза по отказу от нефти и газа из России является диктатом Брюсселя и мошенничеством.