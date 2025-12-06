Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 6 декабря 2025Мир

В Катаре высказались о желании Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году

Qatar Energy выразила недоумение из-за решения ЕС отказаться от российского газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Глава нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение из-за решения Европейского союза (ЕС) отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом пишет ТАСС.

«Это будет очень пагубно для Европы», — высказался он. По его словам, компания готова помочь обеспечить потребности этих стран в газе, если это будет коммерчески оправдано для обеих сторон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план Евросоюза по отказу от нефти и газа из России является диктатом Брюсселя и мошенничеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    В Пентагоне уличили Байдена в безразличии к США из-за конфликта на Украине

    Глава Пентагона заявил об открытости Трампа к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

    «Своих людей он повязывал кровью». Джако создал самую мощную банду наемных убийц в России. Как его люди ликвидировали 50 человек?

    Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ

    В России оценили возможность военного конфликта с Европой

    Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

    Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

    Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

    В Британии заявили о новом подходе ЕС к построению энергосети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok