Наука и техника
14:56, 6 декабря 2025Наука и техника

Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

Кудь-Сверчков: Впервые за 25 лет на МКС заняты все стыковочные узлы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Впервые за 25 лет работы Международной космической станции (МКС) все стыковочные узлы заняты прибывшими кораблями. Об уникальной ситуации рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

Космонавт и спецкор агентства показал большое количество кораблей, которые видны из иллюминаторов станции. К МКС пристыковали российский транспортный корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС», американский грузовик Cygnus и пилотируемый Dragon, а также японский грузовой корабль HTV-X.

Спецкор добавил, что с другой стороны МКС находится еще один Dragon и «Прогресс».

Ранее в декабре космонавт госкорпорации «Роскосмос» Кудь-Сверчков сообщил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС. Пересменка с космонавтами с борта «Союза МС-27» закончится 9 декабря, когда он отправится на Землю.

