Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

Кудь-Сверчков: Впервые за 25 лет на МКС заняты все стыковочные узлы

Впервые за 25 лет работы Международной космической станции (МКС) все стыковочные узлы заняты прибывшими кораблями. Об уникальной ситуации рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

Космонавт и спецкор агентства показал большое количество кораблей, которые видны из иллюминаторов станции. К МКС пристыковали российский транспортный корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС», американский грузовик Cygnus и пилотируемый Dragon, а также японский грузовой корабль HTV-X.

Спецкор добавил, что с другой стороны МКС находится еще один Dragon и «Прогресс».

Ранее в декабре космонавт госкорпорации «Роскосмос» Кудь-Сверчков сообщил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС. Пересменка с космонавтами с борта «Союза МС-27» закончится 9 декабря, когда он отправится на Землю.