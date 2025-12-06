Реклама

23:37, 6 декабря 2025Культура

Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

Лариса Долина выступила на «Песне года 2025»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой, которое она дала программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает Super.

Артистка выступила на «Песне года 2025», исполнив песню «Я буду любить тебя». Издание отметило, что зрители встретили звезду тепло.

Уже в конце ноября россияне принялись «отменять» Ларису Долину за дело с ее квартирой в Москве. Небывалую критику в адрес певицы вызвал тот факт, что суд вернул ей жилье после истории с мошенниками, однако оставил покупательницу без денег и купленного ею имущества.

В интервью на Первом канале певица заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, из-за чего так долго молчала. Помимо этого, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми.

