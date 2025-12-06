Реклама

01:04, 6 декабря 2025

На Украине сообщили о готовящемся поздравлении с днем ВСУ от армии России

RusVesna: Армия России готовит «поздравление» Украине с днем ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Армия России готовит «поздравление» Украине с днем ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что к возможной массированной атаке готовы беспилотники типа «Герань», крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые «Кинжалы». Также в течение ночи ожидаются боевые вылеты бортов МиГ-31К. «Дронов сегодня может быть больше среднего», — пишут украинские мониторинговые ресурсы.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал преимущество Российской армии над украинскими войсками. По его словам, у ВС России по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

До этого главком ВСУ сообщил, что армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта.

