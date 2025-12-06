Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 6 декабря 2025Мир

Партию Вагенкнехт лишат ее имени

В Германии партию Вагенкнехт переименуют, убрав ее имя
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Omer Messinger / Getty Images

В Германии партию немецкого политика Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» переименуют, убрав ее имя из названия. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Партия будет] переименована в "Союз социальная справедливость и экономическая разумность", за данное решение проголосовало большинство членов партии на съезде в Магдебурге», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что новое название партии будет использоваться только с 1 октября 2026 года, после того как в нескольких землях пройдут местные выборы.

10 ноября журнал Der Spiegel сообщал, что Вагенкнехт отказалась от притязаний на председательство в своей партии. Издание назвало ее решение решающим событием для еще молодой партии.

В феврале этого года в Германии состоялись парламентские выборы, по итогу которых «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не набрал пятипроцентный барьер и не прошел в бундестаг после подсчета бюллетеней в 299 округах. Таким образом, партия, которая выступает против поставок вооружения Украине и отправки немецких солдат в другие страны, набрала 4,972 процента голосов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

    Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

    В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

    Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

    Буданов не захотел раскрывать подробности переговоров по Украине

    Роналду созвонился с Трампом

    У пары из Китая родилась «русская» голубоглазая девочка

    Эксперт объяснил желание ЕС и Украины продолжать конфликт

    Американский журналист заявил о желании украинцев завершения конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok