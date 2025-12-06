Реклама

Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

РИА Новости: Жители Украины поджигают автомобили сотрудников ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Недовольные насильственной мобилизацией жители Украины поджигают автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«На Украине продолжают гореть машины военных, в основном ТЦК. Занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое очень обозлено на ТЦК», — рассказал координатор.

По словам Лебедева, даже настроенные против России украинцы возненавидели ТЦК и не хотят продолжения боевых действий.

Ранее Лебедев сообщил, что жители города Николаев подожгли автомобиль сотрудника ТЦК. «В городе Николаев, во дворе многоэтажки по переулку Первомайскому, 56, ночью сожгли еще одну машину всем ненавистных ТЦК», — сообщил он.

