Спорт
11:48, 6 декабря 2025Спорт

После жеребьевки чемпионата мира по футболу определился фаворит

Букмекеры назвали Испанию фаворитом чемпионата мира по футболу после жеребьевки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной Испании

Игроки сборной Испании. Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Букмекеры определили фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года после жеребьевки группового этапа. Об этом сообщает Betonmobile.

Испания стала главным букмекерским фаворитом на победу. Действующие чемпионы Европы возглавили рейтинг с коэффициентом 5,80, опередив Англию (7,00) и Францию (7,00), которые заняли вторую и третью позиции соответственно. В топ-5 также вошли Бразилия (8,50) и Аргентина (8,50).​

Жеребьевка определила группу H для Испании с соперниками из Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая, что букмекеры сочли удачным раскладом. Франция попала в группу I вместе с Сенегалом, Норвегией и победителем стыкового матча (Боливия/Суринам/Ирак).

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран.

