После жеребьевки чемпионата мира по футболу определился фаворит

Букмекеры определили фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года после жеребьевки группового этапа. Об этом сообщает Betonmobile.
Испания стала главным букмекерским фаворитом на победу. Действующие чемпионы Европы возглавили рейтинг с коэффициентом 5,80, опередив Англию (7,00) и Францию (7,00), которые заняли вторую и третью позиции соответственно. В топ-5 также вошли Бразилия (8,50) и Аргентина (8,50).
Жеребьевка определила группу H для Испании с соперниками из Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая, что букмекеры сочли удачным раскладом. Франция попала в группу I вместе с Сенегалом, Норвегией и победителем стыкового матча (Боливия/Суринам/Ирак).
США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран.