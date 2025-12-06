Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:26, 6 декабря 2025Культура

Появились подробности мошеннической схемы против Долиной

РИА: В РФ не существует человека с паспортными данными, которые показали Долиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: 1tv.ru

В РФ не существует человека с паспортными данными, которые показали народной артистке России, певице Ларисе Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» показала фотографию паспорта мошенника, который представился сотрудником Росфинмониторинга.

Журналисты выяснили, что Лукина Андрея Олеговича, родившегося 6 ноября 1989 года в Москве, нет в базе данных среди российских граждан.

Ранее сообщалось, что мошенник прислал артистке фотографию своего паспорта. На снимке оказался мужчина, похожий на Тома Холланда — актера, исполнившего роль Человека-паука в одноименном кино.

5 декабря Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    В Луцке прогремели взрывы

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

    Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

    Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

    Европу заподозрили в растрате российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok