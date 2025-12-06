Реклама

18:00, 6 декабря 2025Бывший СССР

Путин подтвердил союз с одной страной

Путин и Жапаров подтвердили крепкую дружбу и союз России с Киргизией
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров подтвердили в телефонном разговоре крепкую дружбу и союз двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным (...) Президенты подчеркнули устойчивость и глубину дружбы, союзнических связей», — отмечается в сообщении.

Стороны также вспомнили недавно состоявшийся визит Путина в Киргизию, указав, что он сыграл важную роль в углублении сотрудничества.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Уточняется, что во время разговора российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и выразил признательность за радушный прием и гостеприимство во время его визита в Киргизию. Кроме того, собеседники отметили, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке «придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества».

