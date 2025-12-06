Реклама

15:57, 6 декабря 2025Россия

Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время разговора российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и выразил признательность за радушный приём и гостеприимство во время его визита в Киргизию, состоявшегося в конце ноября этого года. Кроме того, собеседники отметили, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке «придали серьёзный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества».

