Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время разговора российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и выразил признательность за радушный приём и гостеприимство во время его визита в Киргизию, состоявшегося в конце ноября этого года. Кроме того, собеседники отметили, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке «придали серьёзный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества».