Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

Гособвинение запросило срок для учинивших расправу над журналистом Бентли

Гособвинение потребовало наказания для четверых российских военных, обвиняемых в пытках и расправе над американцем Расселом Бентли с позывным Техас, воевавшим на стороне Донецкой народной республики (ДНР) под позывным Техас. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура требует для обвиняемых в зависимости от тяжести преступления от полутора до 15 лет колонии. В причастности к расправе над Техасом обвиняют российских военных Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Им также вменяется причастность к укрывательству особо тяжкого преступления.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР. В Донецке он познакомился с учительницей английского языка, с которой обвенчался.

8 апреля 2024 года после обстрела Донецка российские военные захватили журналиста Sputnik Бентли и применили к нему пытки и физическое насилие, которые он не пережил. Чтобы скрыть следы преступления, военные подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом, а останки вывезли. Судебные слушания по уголовному делу завершились 5 декабря.

Подробнее о расследовании уголовного дела о расправе над американским журналистом Расселом Бентли «Лента.ру» писала в отдельном материале.

