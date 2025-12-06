Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:20, 6 декабря 2025Силовые структуры

Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

Гособвинение запросило срок для учинивших расправу над журналистом Бентли
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Рассел Бентли

Рассел Бентли . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Гособвинение потребовало наказания для четверых российских военных, обвиняемых в пытках и расправе над американцем Расселом Бентли с позывным Техас, воевавшим на стороне Донецкой народной республики (ДНР) под позывным Техас. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура требует для обвиняемых в зависимости от тяжести преступления от полутора до 15 лет колонии. В причастности к расправе над Техасом обвиняют российских военных Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Им также вменяется причастность к укрывательству особо тяжкого преступления.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР. В Донецке он познакомился с учительницей английского языка, с которой обвенчался.

8 апреля 2024 года после обстрела Донецка российские военные захватили журналиста Sputnik Бентли и применили к нему пытки и физическое насилие, которые он не пережил. Чтобы скрыть следы преступления, военные подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом, а останки вывезли. Судебные слушания по уголовному делу завершились 5 декабря.

Подробнее о расследовании уголовного дела о расправе над американским журналистом Расселом Бентли «Лента.ру» писала в отдельном материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Зеленский рассказал о ежедневных контактах с президентом Финляндии

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok