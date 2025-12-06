Роналду созвонился с Трампом и поблагодарил его за экскурсию по Белому дому

Португальский футболист Криштиану Роналду созвонился с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за экскурсию по Белому дому. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что Роналду сам позвонил ему, чтобы поблагодарить за гостеприимство. В середине ноября футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом в рамках торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает», — написал Трамп. Кроме того, президент США назвал Роналду великим футболистом.

40-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.