Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 6 декабря 2025Россия

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге на Урале

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге на Урале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Роспотребнадзор обнаружил на Урале в девятипроцентном твороге одной из торговых марок кишечную палочку. Об этом сообщил Ural Mash в Telegram.

По данным канала, специалисты приобрели продукты под видом обычных покупателей в нескольких магазинах во всей Свердловской области и отправили их в лабораторию. Результаты исследования показали, что в 9-процентном твороге «Ирбитский» выявили бактерии группы кишечных палочек, которые могут вызвать отравление.

В связи с этим Ирбитскому молокозаводу вынесли предостережение. Также Ural Mash отправил заводу запрос на комментарий.

Бактериолог Анна Карье ранее объяснила, какую опасность для здоровья представляет кишечная палочка, которую Роспотребнадзор зачастую обнаруживает в продуктах питания. Как отметила Карье, опасность кишечной палочки зависит от ее штамма. «Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных», ─ заявила бактериолог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Россияне увидели «синий экран смерти» после обновления Windows

    Кадыров раскрыл детали «атак возмездия» по Украине

    На Запорожской АЭС раскрыли обстановку после нарушения электроснабжения

    Маск призвал ликвидировать ЕС

    Мужчина сделал искусственное дыхание змее

    Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге на Урале

    В Минобороны сообщили о перехвате украинских БПЛА

    Кадыров заявил об «атаках возмездия» в ответ на удар ВСУ по Грозному

    В России отреагировали на предложение Сырского о справедливом мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok