Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге на Урале

Роспотребнадзор обнаружил на Урале в девятипроцентном твороге одной из торговых марок кишечную палочку. Об этом сообщил Ural Mash в Telegram.

По данным канала, специалисты приобрели продукты под видом обычных покупателей в нескольких магазинах во всей Свердловской области и отправили их в лабораторию. Результаты исследования показали, что в 9-процентном твороге «Ирбитский» выявили бактерии группы кишечных палочек, которые могут вызвать отравление.

В связи с этим Ирбитскому молокозаводу вынесли предостережение. Также Ural Mash отправил заводу запрос на комментарий.

Бактериолог Анна Карье ранее объяснила, какую опасность для здоровья представляет кишечная палочка, которую Роспотребнадзор зачастую обнаруживает в продуктах питания. Как отметила Карье, опасность кишечной палочки зависит от ее штамма. «Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных», ─ заявила бактериолог.