Экономика
07:33, 6 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

Роскачество: Россиянам должны выплатить 13 зарплату, если она указана в договоре
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россиянам должны выплатить 13-ю зарплату, если она указана в договоре. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Для сотрудников важно помнить: если премия прописана в документах, работодатель обязан соблюдать условия, но если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно», — объяснила она.

В любом случае конец года — это подходящий момент уточнить у своего руководителя или HR правила премирования и понять, на что вы можете рассчитывать перед долгожданными новогодними праздниками

Евгения Ганькинадиректор Департамента организационного развития Роскачества

Специалист отметила, что в российском законодательстве не существует такого термина как 13-я зарплата, и практика выплаты не носит массовый характер. Чаще всего такую премию можно встретить в крупных компаниях и предприятиях, добавила Ганькина. Также эксперт пояснила, что большинство работодателей рассматривают 13-ю зарплату как инструмент мотивации и удержания сотрудников.

«Для бизнеса это способ поощрить тех, кто достиг целевых результатов в течение года, и одновременно повысить лояльность коллектива на фоне сезонной нагрузки и подведения итогов. Механизм реализации обычно строится на показателях эффективности, например, сумма может быть фиксированной, равной среднему месячному заработку или зависеть от ключевых показателей эффективности (KPI). Выплата производится в конце декабря или в январе после утверждения годовых итогов», — заключила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность.

