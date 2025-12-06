Россиянам назвали способ перевода денег без блокировки счета

Экономист Сироткин: Чтобы избежать блокировки, указывайте назначение платежа

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин дал россиянам несколько советов, как избежать блокировки счета при переводе денежных средств. Один из них — указывать назначение платежа, пишет агентство «Прайм».

Формулировка при отправке средств другому человеку может быть абсолютно разной: на личные нужды, возврат долга и другие. Но главное, что это поможет банку индефицировать платеж.

Если же клиент банка занимается частной практикой и не является самозанятым, а на его счет периодически поступают деньги от разных людей, то он может попасть под подозрение.

«В этой связи проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности», — отмечает эксперт.

При отправке перевода с одной своей карты на карту другого банка, под внимание могут попасть переводы на сумму более 200 тысяч рублей. А если происходит смена фамилии или других личных данных, требуется своевременно проинформировать банк.

«В общем, банку должно быть четко и ясно понятно, что вы не занимаетесь какой-то дополнительной предпринимательской деятельностью и что ваши переводы законны», — заключил Сироткин.

