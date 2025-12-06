Реклама

22:19, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Россияне атаковали звезду «Человека-паука» из-за Долиной

Россияне атаковали страницу звезды «Человека-паука» Холланда из-за Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне атаковали страницу голливудского актера Тома Холланда — актера, исполнившего роль Человека-паука в одноименном кино — из-за российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После рассказа Долиной о том, что мошенник прислал ей фото своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Холланда, россияне стали массово комментировать посты американской звезды в его соцсетях.

Пользователи попросили вернуть деньги певице, другие задаются вопросом зачем же он «обманул» артистку.

5 декабря Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам. Позднее стало известно, что в своей схеме якобы сотрудник Росфинмониторинга использовал фейковый паспорт. Долина поверила, однако позже выяснилось, что документ фальшивый.

