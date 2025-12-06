Реклама

11:20, 6 декабря 2025Россия

Россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

Россиянам стали приходить уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в мессенджере MAX
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Россиянам стали приходить уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в мессенджере MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома (...) в мессенджере МАХ», — говорится в уведомлении.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что жильцов многоквартирных домов до конца 2025 года обяжут создать соседские чаты в мессенджере МАХ. Глава ведомства отметил, что статус домового чата должен быть официально закреплен.

Ранее сообщалось, что в MAX появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью

