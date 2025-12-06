Реклама

12:03, 6 декабря 2025

Российский генерал-майор высказал две версии о преследовавших самолет Зеленского дронах

Летчик Попов: Преследовавшие самолет Зеленского дроны могли охотиться за ним
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Неопознанные беспилотники, преследовавшие самолет президента Украины Владимира Зеленского в небе над Ирландией, могли охотиться за ним. Две версии инцидента высказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Ранее в ходе визита в Ирландию самолет Зеленского оказался под сопровождением неизвестных дронов. За бортом следовали четыре летательных аппарата. На подлете к Дублину они «снялись с курса» и направились в сторону ирландского военного корабля, который накануне тайно перебросили в акваторию Ирландского моря.

По словам Попова, «под управлением каких-то разведывательных сообществ» могла быть проведена операция с целью показать Зеленскому, «что с ним может произойти при определенных обстоятельствах». Военный считает, что украинского президента планировали запугать или устранить. «То есть под легендой "неопознанных беспилотников" Зеленского предупредили, что в следующий раз его борт просто собьют», — заявил военный летчик.

В качестве альтернативной версии Попов назвал случайность. Он допустил, что полет самолета Зеленского мог совпасть с испытаниями возможностей новых беспилотников. «Но власти по каким-то причинам об этом не предупредили, например, чтобы сэкономить средства, ведь за воздушное пространство нужно платить. Беспилотники летали где-то над побережьем, а потом сунулись ближе к Дублину. Не исключено, что в определенный момент полет вышел из-под контроля», — предположил собеседник издания.

Как стало известно, полиция Ирландии организовала расследование после инцидента с преследующими самолет Зеленского беспилотниками. По данным местных СМИ, выяснить все обстоятельства инцидента поручили специальному детективному подразделению национальной полиции, которое привлекают в случае угрозы национальной безопасности, либо для противодействия терроризму.

