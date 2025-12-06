Реклама

Спорт
16:47, 6 декабря 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в коротких шортах при беге

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка показала фигуру в коротких шортах. При этом она принимала участие в забеге. На Шмидт подписаны более пяти миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

