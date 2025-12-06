Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:19, 6 декабря 2025Бывший СССР

Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

ТАСС: ВСУ «удерживают» Волчанск в интернете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезинформируют население о ситуации в Волчанске Харьковской области, создавая в интернете иллюзию контроля над городом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Новым комбригом Виталием Поповичнм дана команда медийной службе бригады усилить мероприятия по дезинформации собственного населения с целью убедить его, что отдельные районы все еще находятся под контролем ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался признавать потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВСУ все еще удерживают в Красноармейске и Мирнограде определенные районы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok