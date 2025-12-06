Реклама

00:48, 6 декабря 2025Мир

Трамп похвастался спасением миллионов жизней

Трамп заявил, что ему удалось спасти миллионы жизней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удалось спасти миллионы жизней. Политик упомянул об этом в ходе церемонии ручения ему премии мира ФИФА в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти», — высказал мнение он.

Помимо этого, глава Белого дома также указал на пример Индии и Пакистана и на «разные войны», которые удалось завершить чуть раньше, чем они начались.

До этого Дональд Трамп запутался в фаворитах чемпионата мира по футболу 2026 года. Так, в беседе с французами глава Белого дома назвал фаворитом ЧМ Францию, с испанцами — Испанию.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).

