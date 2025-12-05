Реклама

Спорт
21:19, 5 декабря 2025Спорт

Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА

Инфантино объявил Трампа первым лауреатом премии мира ФИФА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Jia Haocheng / AP

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. Функционер отметил, что премия мира будет вручаться ежегодно «людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям».

«Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — заявил Трамп. Президент США поблагодарил свою семью, в особенности жену Меланию.

5 декабря Politico сообщило, что в ходе церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 Трампу вручат премию мира ФИФА. Кто еще претендовал на получение награды, не уточнялось.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Матчи примут 16 городов, в том числе 11 американских: Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтл.

