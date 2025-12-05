Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. Функционер отметил, что премия мира будет вручаться ежегодно «людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям».
«Это поистине одна из великих почестей в моей жизни», — заявил Трамп. Президент США поблагодарил свою семью, в особенности жену Меланию.
5 декабря Politico сообщило, что в ходе церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 Трампу вручат премию мира ФИФА. Кто еще претендовал на получение награды, не уточнялось.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Матчи примут 16 городов, в том числе 11 американских: Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтл.