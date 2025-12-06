Реклама

«Укрэнерго» объявила об отключениях после ночных ударов

«Укрэнерго»: Объемы плановых отключений увеличат после ночных ударов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Seneline / Shutterstock / Fotodom

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила об увеличении объемов плановых отключений электроэнергии после ночных ударов Вооруженных сил России. Об этом говорится в Telegram-канале оператора.

Там отметили, что в результате удара по электростанциям, объектам передачи и распределения электроэнергии было повреждено оборудование.

«Объем примененных мер ограничения в течение текущих суток — вынужденно увеличенный», — подчеркнула компания.
Также «Укрэнерго» добавила, что во всех регионах страны действуют почасовые отключения, а для промышленности и бизнеса применят графики ограничения мощности.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские дроны, авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ.

