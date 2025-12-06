В Австрии началась антиправительственная акция

В центре Вены началась акция против политики правительства Австрии

Напротив ведомства канцлера в центре Вены проходит антиправительственная акция против политики Австрии. Демонстрацию организовало движение, выступающее за прямую демократию, нейтралитет и мирную внешнюю политику, передает РИА Новости.

Сбор участников начали в 13:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) на площади Бальхаусплац. В рамках антиправительственной демонстрации также запланировали марш по центральным улицам города.

Участники акции выступают за сохранение нейтралитета в политике Австрии и против вступления страны в НАТО. На одном из баннеров разместили лозунг «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».

Отмечается, что митингующие раскритиковали власти Австрии и ЕС за перевод экономики на военные рельсы и угрозу большой войны. По словам организатора протеста, это похоже на втягивание человечества в третью мировую войну.

Также среди требований участников акции звучат призывы к отставке текущего правительства страны. «Мы платим деньги Америке. Мы платим не только за их старое вооружение, но и за их дорогой газ. ЕС решил в экономической войне с Россией сократить или вообще не покупать газ у России, и теперь мы покупаем американский газ в пять раз дороже», — заявил организатор.

Ранее в декабре стало известно, что по всей Германии прошли массовые протесты против возвращения обязательной службы в армии. В частности, протестующие озвучивали лозунг «Лучше жить под властью Путина, чем воевать».