Bloomberg: В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера

В Болгарии началась операция по спасению атакованного украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) танкера Kairos. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на морское управление Болгарии (MAA).

«Два буксира также полностью готовы к участию в операции. Службы продолжают оказывать помощь и обеспечивать безопасность. Неблагоприятные погодные условия в этом районе значительно затрудняют маневрирование и проведение спасательных операций», — заявили в МАА.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.