Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 6 декабря 2025Мир

В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера

Bloomberg: В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Болгарии началась операция по спасению атакованного украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) танкера Kairos. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на морское управление Болгарии (MAA).

«Два буксира также полностью готовы к участию в операции. Службы продолжают оказывать помощь и обеспечивать безопасность. Неблагоприятные погодные условия в этом районе значительно затрудняют маневрирование и проведение спасательных операций», — заявили в МАА.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Госдеп подтвердил новую дату переговоров с Украиной

    В Индии оскорбились поведением Запада из-за визита Путина

    В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже» из-за наркотиков

    Опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева под Киевом

    Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

    Опубликованы кадры последствий удара по объектам железнодорожного узла под Киевом

    Исход конфликта на Украине описали словами «Россия поставит Европу на колени»

    В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера

    Названа возможная цель атаковавших Рязань БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok