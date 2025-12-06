Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 6 декабря 2025Россия

В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

Шеремет назвал реакцию Зеленского на переговоры Путина с Уиткоффом нервозной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом нервозной. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге», — сказал политик.

При этом Шеремет добавил, что, по его мнению, Зеленский пожертвовал интересами Украины ради коррупционных выгод, из-за чего его удивляет желание украинского лидера, чтобы с ним вели диалог на равных.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента с главой России. «Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Глава МИД Турции заявил о недоверии России

    Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

    Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

    В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

    Назван фаворит каждой группы чемпионата мира по футболу

    Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю нашлись мертвыми на берегу

    «Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok