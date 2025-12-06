В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

Шеремет назвал реакцию Зеленского на переговоры Путина с Уиткоффом нервозной

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом нервозной. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге», — сказал политик.

При этом Шеремет добавил, что, по его мнению, Зеленский пожертвовал интересами Украины ради коррупционных выгод, из-за чего его удивляет желание украинского лидера, чтобы с ним вели диалог на равных.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента с главой России. «Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России», — сказал он.