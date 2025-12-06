Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 6 декабря 2025Россия

В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель»

Shot: «Газель» взорвалась на трассе в пригороде Солнечногорска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель», инцидент произошел в пригороде Солнечногорска на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На Ленинградском шоссе загорелась и затем взлетела на воздух "Газель". На месте образовалась пробка более двух километров со стороны Солнечногорска», — говорится в публикации.

Причины происшествия неизвестны, о пострадавших также не сообщается. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Раскрыты темы переговоров на встрече Зеленского с Уиткоффом

    В Харьковской области ликвидировали боевика националистического подразделения ВСУ

    Стали известны подробности ликвидации экс-режиссера шоу «Орел и решка»

    В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель»

    Россияне атаковали звезду «Человека-паука» из-за Долиной

    Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

    Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

    В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

    Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok