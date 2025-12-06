В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель»

Shot: «Газель» взорвалась на трассе в пригороде Солнечногорска

В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель», инцидент произошел в пригороде Солнечногорска на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На Ленинградском шоссе загорелась и затем взлетела на воздух "Газель". На месте образовалась пробка более двух километров со стороны Солнечногорска», — говорится в публикации.

Причины происшествия неизвестны, о пострадавших также не сообщается. На месте работают экстренные службы.

