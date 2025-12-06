Сенатор Джабаров: Россия не будет оставлять часть своего населения Украине

Россия пытается освободить свои конституционные территории и не будет оставлять часть населения на них Украине, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.

«С какого перепугу мы должны принимать такое решение? Мы пытаемся освободить конституционные территории Российской Федерации. И почему мы должны даже часть населения оставлять Украине? Если люди не хотят там жить, они уже проголосовали в свое время», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор считает заявления Сырского еще одной попыткой втянуть Россию в переговоры, чтобы затянуть их. Он также отметил, что главком ВСУ доказал все свои слова на поле боя, терпя поражение за поражением, поэтому к нему прислушиваться не стоит.

Ранее Сырский сказал, что военные действия будут продолжены и в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке. Военный сказал, что в подобных обстоятельствах у Киева по-прежнему будет мощный союзник в лице Европы.