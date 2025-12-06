В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

Минтруд планирует ввести перечень запрещенных для детей работ

Минтруд России планирует ввести перечь работ, к которым запрещено привлекать детей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень включает в себя 67 работ, которые разделены на несколько категорий: работы с высоким риском травмирования; подземные работы; а также работы, связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм.

